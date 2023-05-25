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22:53, 25 мая 2023Россия

Путин объявил о планируемой встрече вице-премьеров трех стран по Карабаху

Путин объявил о планируемой через неделю встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин объявил о планируемой встрече вице-премьеров России, Армении и Азербайджана для решения вопросов по разблокировке коммуникаций в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие запланировано через неделю. Российский лидер отметил, что вице-премьеры трех стран обсудят технические вопросы по Нагорному Карабаху. Он также подчеркнул, что вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым считает преодолимыми препятствия в армяно-азербайджанском урегулировании.

Ранее Владимир Путин высказался о разблокировке транспортного сообщения в Нагорном Карабахе. По его словам, это пойдет на пользу не только Армении и Азербайджану, но и всему региону. Он объяснил, что такое решение будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому с точки зрения обеспечения безопасности тех людей, которые проживают на этой территории.

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Марина Совина
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