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15:30, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Зеленскому предрекли бунт ВСУ после потери Артемовска

Advanced: после потери Артемовска украинская армия может перестать подчиняться Зеленскому

Фото: Yuichi Yamazaki / Reuters

После потери Артемовска (украинское название — Бахмут) Киеву необходимо «выложить все карты на стол», так как если военные успехи России продолжатся, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перестать подчиняться текущей власти. Возможную проблему для президента Украины Владимира Зеленского назвало хорватское издание Advanced.

По словам автора материала, Зеленскому пришлось сочинить миф об Артемовске как о неприступной крепости, и это удалось до такой степени, что даже западные политики начали верить «в сказки о какой-то непобедимости». Он также отметил, что Украина могла потерять в Артемовске множество лучших бойцов, так как отправляла их туда, чтобы «миф поддерживался как можно дольше».

«А где украинское наступление, о котором на протяжении месяцев говорили каждый день, но которое так и не воплотилось в жизнь? Теперь ждать нечего. Киеву придется выложить все карты на стол, если их еще достаточно», — добавил автор статьи. По его мнению, иначе Украине придется сесть за стол переговоров, так как российская армия может продолжить продвижение вперед. В таком случае ВСУ, которых месяцами «кормили мифом о неприступной крепости Бахмут», могут взбунтоваться против текущей власти, предрек автор материала.

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20 мая отряды частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли Артемовск под полный контроль. Сражение за город продолжалось больше 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации.

Ранее старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гейди назвал возможную судьбу Украины после завершения конфликта. Он счел, что Запад может превратить страну в «вооруженного дикобраза» для сдерживания России.

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Олег Давыдов
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