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10:27, 25 мая 2023Мир

Китай раскрыл суть украинского кризиса

МИД Китая назвал противоречия в европейской безопасности причиной конфликта на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Причина конфликта на Украине заключается в масштабном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью. Суть украинского кризиса раскрыла официальный представитель МИД Китая Мао Нин, ее слова передает ТАСС.

«Украинский кризис по существу — это трагедия, которой можно было избежать», — заключила дипломат. Она прокомментировала заявления спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о том, что Пекин поддержит предложения Евросоюза по Украине, основанные на причинах конфликта.

Ранее Ли Хуэй призвал Европу обеспечить долгосрочную стабильность на европейском континенте и решить украинский конфликт. Он подчеркнул, что китайская сторона продолжит содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса.

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Виктория Кондратьева
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