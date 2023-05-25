Китай раскрыл суть украинского кризиса

МИД Китая назвал противоречия в европейской безопасности причиной конфликта на Украине

Причина конфликта на Украине заключается в масштабном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью. Суть украинского кризиса раскрыла официальный представитель МИД Китая Мао Нин, ее слова передает ТАСС.

«Украинский кризис по существу — это трагедия, которой можно было избежать», — заключила дипломат. Она прокомментировала заявления спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о том, что Пекин поддержит предложения Евросоюза по Украине, основанные на причинах конфликта.

Ранее Ли Хуэй призвал Европу обеспечить долгосрочную стабильность на европейском континенте и решить украинский конфликт. Он подчеркнул, что китайская сторона продолжит содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса.