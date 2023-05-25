Су-34 уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Российские истребители Су-34 уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

Он уточнил, что российские войска нанесли бомбовый удар по складу боеприпасов и опорным пунктам ВСУ. Артиллерийское подразделение Вооруженных сил (ВС) России ударили по районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Они атаковали цели в районе населенных пунктов Ямполовка, Невское и Терны.

Ранее подпольщики из пророссийской организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ. Было ликвидировано четыре автомобиля ВСУ и до 30 украинских военных в Зеленовке и в районе Острова.