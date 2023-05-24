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06:39, 24 мая 2023Бывший СССР

Подпольщики Херсона уничтожили склад боеприпасов и 30 военных ВСУ

Подпольщики Херсона помогли артиллеристам уничтожить склад боеприпасов и 30 военных ВСУ

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Подпольщики из пророссийской организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста подполья.

Кроме того, ликвидировано четыре автомобиля ВСУ и до 30 украинских военных в Зеленовке и в районе Острова. По словам собеседника агентства, силами «Русского Херсона» продолжается сбор и передача сведений о расположении формирований ВСУ.

Активисты устанавливают радиомаяки в местах расположения бойцов ВСУ в Херсоне и за его пределами по всему правобережью области, пояснил источник.

В апреле подпольщики «Русского Херсона» заявили, что следующей их целью в Херсоне стал командир ВСУ «Дикий». Активист подполья заявил, что в организации уже отследили маршруты передвижения военнослужащего, его место жительства, куда и как он обычно ездит. «Если он попробует замаскироваться, то напрасно — из вида мы его уже не упустим», — сказал он.

Марина Совина
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