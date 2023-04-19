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07:57, 19 апреля 2023Бывший СССР

Подпольщики из Херсона назвали следующую цель в рядах ВСУ

РИА Новости: следующей целью подполья в Херсоне стал командир ВСУ «Дикий»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Подпольщики из пророссийской организации «Русский Херсон», созданной в апреле, назвали следующую цель в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ею станет командир подразделения с позывным «Дикий», пишет РИА Новости.

Активист подполья заявил, что в организации уже отследили маршруты передвижения военнослужащего, его место жительства, куда и как он обычно ездит.

«Если он попробует замаскироваться, то напрасно — из вида мы его уже не упустим», — заявил подпольщик, подчеркнув, что в случае, если командир уедет из Херсона, целью станет кто-либо из его окружения.

Представитель организации сообщил о проведении ряда успешных операций, в том числе передачи координат российским военным, в результате которых были нанесены удары по технике и личному составу ВСУ.

Ранее стало известно, что в Херсонской области для Вооруженных сил Украины подготовили ловушку, об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо. По его словам, личный состав украинской армии бросят на убой, если Киев решится на наступление.

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Марина Совина
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