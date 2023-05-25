Россиянина осудили на 17 лет за поджог деревянного дома вместе с жильцами

В Хабаровском крае мужчину осудили на 17 лет за поджог деревянного дома вместе с жильцами

Жителя города Николаевск-на-Амуре осудили на 17 лет за поджог деревянного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Дарья Немцева.

28-летний мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 12 декабря 2021 года мужчина зашел в подъезд одного из домов на улице Бошняка и из хулиганских побуждений поджег мусор и бумагу, в результате начался пожар. Жильцам пришлось эвакуироваться. Одна из женщин, спасаясь от огня, выпрыгнула со второго этажа дома и получила телесные повреждения.