Сексолог оценила популярный тренд из TikTok о прелюдии с будильником

Cексолог Таня Коэнс: TikTok-тренд о четырехминутной прелюдии в сексе стал вредным советом

Cексолог и тренер по отношениям Таня Коэнс назвала вредным советом тренд из TikTok о четырехминутной прелюдии в сексе. Ее мнение приводит издание Body and Soul.

Коэнс рассказала, что авторы популярных роликов в соцсетях предлагают подписчикам перед интимной близостью поставить будильник на четыре минуты. В течение этого времени один из партнеров может делать с другим все что угодно, предварительно заручившись его согласием. Потом партнеры меняются ролями.

Сексолог полагает, что этот тренд стал новым прочтением уже существующей эротической практики «трехминутная игра», которую описала преподаватель соматического секса Бэтти Мартин. В ней партнерам тоже советуют засекать время для предварительных ласк. Но, в отличие от варианта в TikTok, «трехминутная игра» требует постоянной коммуникации и, по словам специалистки, превращается в своеобразные переговоры, во время которых партнеры обсуждают свои действия и спрашивают разрешения. «Таким образом мы учимся говорить "нет" и слышать "нет", мы учимся использовать слова. Мы узнаем о желаниях партнера и сами говорим о них», — оценила пользу эротической игры Коэнс.

По мнению сексолога, социальные сети изменили первоначальный смысл практики и перевели ее в разряд вредных эротических советов. Коэнс привела пример, что некоторые эксперты и коучи утверждают, что четырех минут достаточно, чтобы почувствовать возбуждение и избежать риска преждевременной эякуляции. В реальности же женщинам требуется намного больше времени, говорит сексолог. Она посоветовала уделять предварительным ласкам не менее 20 минут, чтобы получить максимальное удовольствие от интимной близости.

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