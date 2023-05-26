Стали известны детали конфликта из-за «разврата» во время СВО в центре Москвы

Участник конфликта с танцорами в Москве заявил, что не патрулировал Никольскую улицу

Участники танцевальной k-pop cover dance группы обвинили консервативных активистов Рамзана Халитова и Дмитрия Соболева в нападении во время съемок видео в центре Москвы. По их словам, мужчин возмутили наряды и музыка, из-за чего они разбили оператору камеру. «Лента.ру» поговорила с участниками конфликта и узнала детали случившегося.

Нападение на танцоров в центре Москвы

Как рассказала на условиях анонимности участница движения cover dance, конфликт произошел днем 20 мая. В съемках участвовали несколько девушек, а также молодой человек, который был оператором.

«Наша команда снимала танцевальный кавер на Никольской улице. Сразу скажу, на этой улице не запрещено снимать, особенно для личной или некоммерческой съемки. Танцоры часто выбирают именно Никольскую, так как там много людей, а именно это важно в данном виде съемок», — рассказала она.

По словам собеседницы «Ленты.ру», они выбрали место рядом с театром неподалеку от гастромаркета «Вокруг света». До этого там проходили съемки другой команды, а еще две готовились рядом.

Мы сняли пробный дубль. Начали снимать основной. Именно в этот момент к нам целенаправленно перед камерой со словами «вы что творите, э» зашли двое мужчин участница движения cover dance

«В целом танцоры уже привыкли, это частое явление. Приставания, кривляния на заднем фоне, порча дублей, специальные проходы перед камерой от прохожих, обзывания типа "шлюхи", проезжающие чуть ли не по ногам велосипедисты, скейтеры и роллеры — на это уже стараешься не обращать внимания. Когда двое мужчин зашли в кадр, мы подумали, что они сейчас скажут, что думают, и уйдут, а мы продолжим съемку. В таких случаях мы уже знаем, как надо действовать. Не вступать в конфликт, тогда он скорее закончится. Но мужчины не останавливались. Один кричал на нашего оператора, что он транслирует разврат», — объяснила она.

Консервативные активисты

Девушка утверждает, что танцоры были одеты обычно — у двоих не очень короткие шорты, у других джинсы, а самым «развратным» можно было счесть топики с открытыми плечами. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в сети. Из комментариев пострадавшие узнали, что возмущенными мужчинами были консервативные активисты Дмитрий Соболев и Рамзан Халитов. Некоторые писали, что мужчины — члены движения Национально-освободительного движения (НОД). Однако, по словам пострадавшей, это не имеет значения, поскольку на них напали два гражданина, политические взгляды которых не так важны.

«Наш оператор сказал, что он ничего не транслирует. Рамзан Халитов выхватил камеру у оператора и со всей силы бросил ее об землю. Она была разбита. Мы сразу набрали в 112 и сказали, что на нас напали. Но полиция ехала долго. В этот день был велопробег, и в целом все патрули были больше направлены не внутрь Никольской, а по выходам и входам на нее», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Оператор в шоке. Мы в ступоре. Дальнейшая ситуация хорошо видна на видео. Оператор просит вызвать полицию и вернуть ему деньги за сломанное оборудование. Мужчины начали толкать его. Господин Халитов схватил за шею, но Соболев его всячески пытался от рукоприкладства остановить участница движения cover dance

После этого мужчины ушли, а через 15 минут прибыла полиция. По словам девушки, патруль все записал, собрал материалы. Нападавшие к этому моменту дошли до другого конца Никольской улицы, где стали приставать к другой команде танцоров.

Оператор написал заявление, наша команда и вторая, к которой пристали позже, дали показания. Но прошла неделя. Нарушители не скрываются, продолжают приставать к танцорам, снимают видео, где несут полную чушь о том, что нас спонсируют США, и полную конспирологическую ерунду. Мы бы назвали это клеветой в наш адрес участница движения cover dance

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что после этого новостей от полиции больше не поступало. Также она рассказала, что Халитов и Соболев словно патрулировали Никольскую. «Насколько мы поняли, они за несколько дней до этого ходили по улице и приставали к командам. Одно видео у них было названо "Разгоняем полуголых девок на Никольской" — как-то так. И после нашего случая они сразу же вышли и гуляли по Никольской в военной форме», — заключила она.

Версия Халитова

«Лента.ру» также решила узнать точку зрения нападавших. Рамзан Халитов согласился ответить на вопросы. Он считает, что такое поведение в нынешних геополитических реалиях неприемлемо. Мужчина отрицает, что патрулирует Никольскую.

Я неоднократно эту вакханалию с полуголыми девицами видел. В очередной раз, когда напоролся на этот срам, не выдержал и показал свое возмущение Рамзан Халитов активист

«Когда мы с Димой шли, мы напоролись на первую группу полуголых танцовщиц. Мы подошли, хотя и в [грубом] тоне, но объяснили им, что то, что они делают, неправильно. Они к нам прислушались и разошлись. Потом мы продолжили свой путь и напоролись на вторую группу, которая танцевала под русскую музыку и была прилично одета. Мы им ничего не сказали и пошли дальше», — рассказал он.

«Спровоцировали»

По словам Халитова, его и Дмитрия Соболева возмущают «танцы эротического характера и то, что это перед православным храмом происходит». Мужчина считает, что танцоры не осознают, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции (СВО).

Я издалека увидел эту группу, которая танцевала в трусах. Этот бедный пацан, видя, что мы идем, поставил ритмичную зарубежную музыку, показывал на себе, как вилять задницами, зная, что мы все это видим, то есть провоцировал нас. А сам, видя, что мы подходим, убежал в толпу, думая, что мы будем наезжать на девушек, стал со стороны снимать, то есть делал, как ему казалось, интересный контент, чтобы продать его за лайки, то есть подставил девчат Рамзан Халитов активист

Халитов объяснил, что в разговоре с девушками говорил об аморальности подобных танцев на фоне участия России в специальной военной операции на Украине. Когда кто-то со стороны раскритиковал его за эту фразу, Халитов признался, что его «понесло». Мужчина признался, что стоило сдержаться, но в голове были мысли о военных в зоне СВО.

По словам Халитова, он ветеран военных действий в Сирии, Чечне, а также специальной военной операции на территории Украины. Мужчина утверждает, что был неоднократно ранен.

Ранее было опубликовано видео с моментом нападения. На кадрах видно, как мужчины обступили молодого человека и начали ему угрожать.