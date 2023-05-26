На Украине назвали размер ожидаемой от Запада финансовой помощи

Глава Минфина Украины Марченко: Киев ожидает от Запада более 14 миллиардов долларов помощи

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев надеется получить от Запада финансовую помощь в размере более 14 миллиардов долларов для восстановления экономики. Его слова приводит сайт Минфина республики.

«В 2023 году Украина нуждается в 14,1 миллиарда долларов для восстановления пяти ключевых сфер, непосредственно влияющих на благосостояние людей и стимулирующих экономику Украины», — сообщил Марченко.

Также министр назвал сферы, ожидающие финансовой помощи. К ним относятся: энергетический сектор, гуманитарное разминирование, восстановление жилья и критической инфраструктуры, а также поддержка частного сектора.

Ранее в Верховной Раде сообщили, что с начала специальной военной операции (СВО) Киев получил от Запада более 50 миллиардов долларов. При этом из них за 2023 год украинский бюджет получил 18,4 миллиарда долларов.