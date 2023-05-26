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19:22, 26 мая 2023Из жизни

Мужчина проглотил вставные зубы и начал дышать со свистом

Cureus: врачи извлекли зубной протез из легких пациента

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Висконсин случайно проглотил вставные зубы, и врачам пришлось извлекать их из его легких. Произошедшее описано в медицинском журнале Cureus.

22-летний мужчина, который носил серебряные зубные протезы, перенес эпилептический приступ. В результате он случайно проглотил зубной протез, что привело к сильному кашлю и свистам во время дыхания.

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Пострадавшего доставили в больницу, где врачи сделали рентген и обнаружили, что протез длиной почти четыре сантиметра застрял в дыхательных путях американца. Специалисты незамедлительно провели пациенту бронхоскопию, чтобы извлечь объект при помощи гибкой трубки, которую они ввели через горло. Им удалось успешно извлечь искусственные зубы из легких мужчины.

После операции у американца возник бронхоспазм — сокращение мышц дыхательных путей. Перед выпиской из больницы ему прописали стероидную терапию.

Ранее сообщалось, что подросток из американского города Монтгомери, штат Техас, случайно вдохнул свисток от игрушки для собак, и начал пищать. Врачи извлекли игрушку при помощи эндоскопа.

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Алиса Дмитриева
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