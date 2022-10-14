Подросток случайно проглотил свисток и начал непроизвольно пищать

Fox 9: врачи извлекли свисток от игрушки для собак из случайно проглотившего его подростка

Подросток из американского города Монтгомери, штат Техас, случайно вдохнул свисток от игрушки для собак, и начал пищать. Об этом сообщает Fox 9.

Мэри Серрано рассказала, что ее 13-летний сын Джонатан жевал пищащую собачью игрушку, и это ее раздражало. Мать в шутку занесла над ним бутылку с газированной водой. От неожиданности сын проглотил свисток от игрушки. В результате он сам начал издавать пищащий звук.

Американка отвезла сына в две разные больницы. В ожидании приема у врача Серрно записала видео со своим сыном, который продолжал непроизвольно пищать и не мог сдержать смех. Врачи извлекли игрушку при помощи эндоскопа.

«Короче говоря, для него это было не очень весело, потому что он пропустил важный поход с бойскаутами, которого очень ждал», — отметила мать.

Ранее сообщалось, что врачи в израильском городе Хайфа за 20 минут извлекли иглу, застрявшую в кишечнике случайно проглотившего ее подростка.