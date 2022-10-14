Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:03, 14 октября 2022Из жизни

Подросток случайно проглотил свисток и начал непроизвольно пищать

Fox 9: врачи извлекли свисток от игрушки для собак из случайно проглотившего его подростка

Подросток из американского города Монтгомери, штат Техас, случайно вдохнул свисток от игрушки для собак, и начал пищать. Об этом сообщает Fox 9.

Мэри Серрано рассказала, что ее 13-летний сын Джонатан жевал пищащую собачью игрушку, и это ее раздражало. Мать в шутку занесла над ним бутылку с газированной водой. От неожиданности сын проглотил свисток от игрушки. В результате он сам начал издавать пищащий звук.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Американка отвезла сына в две разные больницы. В ожидании приема у врача Серрно записала видео со своим сыном, который продолжал непроизвольно пищать и не мог сдержать смех. Врачи извлекли игрушку при помощи эндоскопа.

«Короче говоря, для него это было не очень весело, потому что он пропустил важный поход с бойскаутами, которого очень ждал», — отметила мать.

Ранее сообщалось, что врачи в израильском городе Хайфа за 20 минут извлекли иглу, застрявшую в кишечнике случайно проглотившего ее подростка.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Рахмон при Путине призвал не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР
Иранского режиссера сняли с рейса и отказались выпускать из страны
Светлаков заступился за раскритикованного Урганта
Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW за миллионы рублей
Зоозащитники поймали убившего 13 человек тигра-людоеда
Суд арестовал пытавшегося сжечь начальницу отделения ПФР пенсионера
Пользователи сети назвали самые ненавистные курортные страны
Стало известно о покупке Марион Котийяр дома в США
Моргенштерн сообщил о блокировке почти всех его клипов
Журова оценила шансы Дзюбы стать депутатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.