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20:28, 26 мая 2023Экономика

Силуанов рассказал о высокой закредитованности регионов России

Глава Минфина Сиуланов: долг некоторых регионов России приблизился к 100% от их доходов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Закредитованность регионов России растет — некоторые из них уже нарастили задолженность почти до 100 процентов от собственных доходов, то есть предельной величины по бюджетному законодательству, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

«Субъекты в последнее время очень здорово начали закредитовываться, раньше это были коммерческие кредиты, мы заменили на бюджетные, а теперь даем больше бюджетных кредитов», — заявил глава Минфина. Особенно часто регионам выдаются инфраструктурные кредиты на покрытие так называемых кассовых разрывов — временной нехватки средств на обязательные расходы.

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Силуанов подчеркнул, что государство готово финансово поддерживать субъекты — в частности, компенсировать две трети от объема потерь по налогу на прибыль. Однако текущая тенденция является тревожной — если власти продолжат выдавать регионам кредиты «в триллионных объемах», то их задолженность дойдет до предельного уровня, и они потеряют возможность заимствовать на свои «обычные, бюджетные траты», сказал министр.

В марте Счетная палата заявила, что если в России в среднесрочной перспективе ухудшится экономическая ситуация, государству придется потратить средства из бюджета на поддержку некоторых системообразующих компаний и системно значимых банков. По оценке СП, доля задолженности корпоративного сектора в общем объеме совокупного долга страны в июле составляла почти 90 процентов.

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    Софья Ермакова
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