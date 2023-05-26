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14:58, 26 мая 2023Россия

Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ под Харьковом

Минобороны сообщило о пресечении действий двух украинских ДРГ в Харьковской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в пятницу, 26 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что украинские диверсанты действовали в районах сел Масютовка и Ивановка.

Также за минувшие сутки силы российской группировки войск «Западная» поразили подразделения ВСУ в районах населенного пункта Двуречная и села Кисловка на купянском направлении.

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Варвара Родикова
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