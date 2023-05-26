Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow
Минобороны заявило о перехвате российскими средствами ПВО двух крылатых ракет Storm ShadowСюжетМинобороны:
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, также были перехвачены десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и оперативно тактическая ракета «Гром-2».