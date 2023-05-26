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15:00, 26 мая 2023Россия

Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны заявило о перехвате российскими средствами ПВО двух крылатых ракет Storm Shadow
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также были перехвачены десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и оперативно тактическая ракета «Гром-2».

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Зураб Дарахвелидзе
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