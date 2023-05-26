Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны заявило о перехвате российскими средствами ПВО двух крылатых ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также были перехвачены десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и оперативно тактическая ракета «Гром-2».

