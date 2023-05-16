Минобороны сообщило о перехвате семи крылатых ракет Storm Shadow

Минобороны: российские системы ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ПВО сбила три противолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

Помимо этого, за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-25 в небе над Донецкой народной республикой.

15 мая в Луганской народной республике сообщили, что ракетами Storm Shadow был нанесен удар по расположенному в Луганске зданию бывшего авиационного училища. В результате атаки было повреждено административное здание, два легковых автомобиля, а также выбиты стекла в семи многоквартирных домах.