Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:44, 26 мая 2023Культура

Рэпер Гуф показал лицо своей дочери спустя год после ее рождения

Рэпер Гуф и его жена Юлия Королева показали лицо дочери спустя год после ее рождения

Фото: @therealguf

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, и его жена Юлия Королева показали лицо дочери Тины спустя год после ее рождения. Об этом пишет «Звук Медиа».

Звездная пара выложила снимки с совместной фотосессии с ребенком в соцсетях. На фотографиях девочка запечатлена в белом платье с сушкой в руках. В своем личном блоге Королева также поделилась коротким видеороликом с Тиной.

Ранее рэпер Гуф снял фасад кинотеатра «Октябрь» в Москве и принес извинения супруге на фоне новостей о разводе пары. Жена рэпера опубликовала в соцсетях кадры со зданием, на медиафасаде которого написаны фразы «я люблю тебя» и «реклама бренды одежды Юлии Долматовой». «Да что вы знаете об извинениях», — подписала она ролик и отметила исполнителя.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости
    Спецпредставитель КНР обсудил Украину со странами ЕС и Россией. О чем им удалось договориться?
    Раскрыт секрет долголетия бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера
    В США сожгли дом ужасов
    Россиянам раскрыли способ быстро высушить волосы без фена
    Раскрыты подробности разговора Джонсона и Трампа об Украине
    Экс-полицейских арестовали по делу о незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов
    Рэпер Гуф показал лицо своей дочери спустя год после ее рождения
    В Мариуполе прозвучал взрыв
    Названы пять признаков преждевременно стареющего мозга
    Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро приостановят
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.