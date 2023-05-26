Рэпер Гуф показал лицо своей дочери спустя год после ее рождения

Рэпер Гуф и его жена Юлия Королева показали лицо дочери спустя год после ее рождения

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, и его жена Юлия Королева показали лицо дочери Тины спустя год после ее рождения. Об этом пишет «Звук Медиа».

Звездная пара выложила снимки с совместной фотосессии с ребенком в соцсетях. На фотографиях девочка запечатлена в белом платье с сушкой в руках. В своем личном блоге Королева также поделилась коротким видеороликом с Тиной.

Ранее рэпер Гуф снял фасад кинотеатра «Октябрь» в Москве и принес извинения супруге на фоне новостей о разводе пары. Жена рэпера опубликовала в соцсетях кадры со зданием, на медиафасаде которого написаны фразы «я люблю тебя» и «реклама бренды одежды Юлии Долматовой». «Да что вы знаете об извинениях», — подписала она ролик и отметила исполнителя.