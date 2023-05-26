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11:42, 26 мая 2023Путешествия

Российские туристы поехали в Турцию и оказались в отеле без воды и с тараканами

TourDom: отдыхающие в Турции россияне пожаловались на полное отсутствие воды в отеле

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Российские туристы поехали на отдых в турецкий четырехзвездочный отель Sun Fire Beach в Аланье и пожаловались на тараканов и полное отсутствие воды в номере. Об этом пишет портал TourDom.

Жительница Санкт-Петербурга и ее двое детей, одному из которых три года, прибыли в Турцию 22 мая и сразу обратили внимание на то, что в гостинице нет воды. «Сначала кормили обещаниями, что ее включат через час, и так весь день, даже туалет не смыть, — написала россиянка турагенту. — Не говоря о том, чтобы искупать ребенка».

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Позже из разговора с другими постояльцами отдыхающая узнала, что горячей воды нет уже неделю. Однако проблемы с водоснабжением и насекомыми — не единственные недостатки гостиницы. По словам девушки, в отеле также оказалось плохое питание.

«Мы едим мало, нам хватает, — пояснила она. — Но на четыре звезды отель не тянет, даже по меркам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С таким же успехом мы бы могли отдыхать в Краснодаре с деревянным туалетом на улице».

Администрация гостиницы предложила гостье переехать на другой этаж, однако та отказалась. Новый номер оказался меньше, а горячей воды в нем тоже не было. Сменить отель туристка не захотела, поскольку за переезд пришлось бы доплачивать.

Ранее в мае кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев заявил, что цены на отдых в Турции будут снижаться из-за растущей инфляции в стране. По его словам, дешевая по отношению к доллару турецкая лира выгодна россиянам.

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Фариза Бацазова
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