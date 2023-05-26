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09:29, 26 мая 2023Мир

Названа цель нападок турецкой оппозиции на Россию

Тюрколог Яшар Ниязбаев: цель нападок Кылычдароглу на Россию — показать прозападный курс

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Антироссийская риторика оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу направлена не на турецкого избирателя, а на иностранные политические силы. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился тюрколог и главный редактор издания «МК-Турция» Яшар Ниязбаев.

По его словам, цель нападок Кылычдароглу на Россию — показать иностранным игрокам, что в случае победы он изберет прозападный курс. Журналист напомнил, что кандидат от оппозиции открыто заявлял, что нужно продемонстрировать России, что Турция — страна-член НАТО. «Кылычдароглу также заявил, что присоединится к санкциям против России. Но это просто невыгодно для Турции. Такие заявления делаются не потому, что есть "покупатель" не внутри страны, а за ее пределами», — подчеркнул Ниязбаев.

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Ранее Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы и призвал Москву «убрать руки от турецкого государства». Затем политик назвал Эрдогана фальшивым лидером и заявил, что глава государства «ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется».

Второй тур президентских выборов в Турции состоится в 28 мая. Избирателям будет предложено выбрать между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Кылычдароглу, которого выдвинул альянс из шести оппозиционных партий. В первом туре Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент — 45,07 процента.

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Валентина Шварцман
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