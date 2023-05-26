Выдвижение сербской армии к границам Косово объяснили

Политолог Бышок назвал политическим шагом выдвижение сербской армии к границам Косово

Выдвижение сербской армии к границам Косово носит политический характер и не приведет к серьезным столкновениям конфликтующих сторон, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Так причины очередного обострения между Белградом и Приштиной он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Столкновения происходят часто. Косовский вопрос — это вопрос, скорее, спекуляций внутри сербского общества, внутри сербской политики, чем вопрос какого-то актуального значения. В сербском политическом обществе он таковой, что все, что называется, не под камеру, понимают, что Косово уйдет, что Сербия никогда не будет контролировать Косово. Вопрос в том, как так оформить, чтобы официальный развод Сербии и Косово не затронул тех сербов, которые живут в анклавах. То есть нужно так разделиться, чтобы сербы и их районы комфортного проживания стали частью Сербии. Но это все говорится не под запись. Публично все политики говорят, что Косово в целом, край, который на 90 процентов занимают албанцы — это Сербия», — объяснил он.

Любой политик, который заикнется, что пора разводиться, будет иметь большие проблемы, то есть как минимум не переизберется. Все сербские политики, включая президента [Александра] Вучича, действуют осторожно, в том числе демонстрируют какую-то готовность заступиться за сербов внутри Косова, не решая финальный вопрос о статусе Косова Станислав Бышок политолог

Любой сербский политик, в том числе действующий лидер страны Александр Вучич, должен продемонстрировать общественности конкретные действия при обострении в Косово в интересах своей репутации, считает политолог.

«В данном случае это демонстрация сербской общественности, что я не сижу сложа руки, не сдаю сербские интересы Косово, смотрите, я привел в боеготовность какие-то части сербской армии. Но это все-таки шаги, которые служат сохранением лица, но ни в одну, ни в другую сторону не решают вопрос статуса Косово», — заключил он.

26 мая министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил срочное выдвижение армии к границе с Косово. Ранее президент Александр Вучич привел вооруженные силы в максимальную готовность. Он объяснил это насильственными действиями косовской полиции против протестующего сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.