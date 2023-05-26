Известная телеведущая назвала причины ухода из КВН

Телеведущая Юлия Коваль заявила, что ушла из КВН из-за нехватки времени

Бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка», блогерша Юлия Коваль рассказала, что участвовала в КВН, однако покинула свою команду из-за нехватки времени. Об этом она заявила в шоу «Мне смешно», выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам известной ведущей, она участвовала в КВН во время учебы в университете. «Меня даже звали в сборную Крыма, я в Крыму просто училась. Но я подумала, что не буду столько времени своего тратить на бесплатные развлекаловки людей», — поделилась Коваль. Другой причиной ухода из КВН она назвала путаницу в отношениях с несколькими участниками команды.

Вместе с тем блогерша высказалась о достоинствах «Клуба веселых и находчивых». Она отметила, что в КВН «очень классное коммьюнити». «Благодаря КВН я очень много чего в себе как-то нашла, почувствовала», — также добавила ведущая.

Ранее о решении покинуть КВН рассказала известная юмористка Наталья Краснова. Комикесса призналась, что ушла из телеигры, так как считала работу в ней несерьезной.