Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:15, 26 мая 2023Забота о себе

В популярных контактных линзах нашли грозящие развитием рака химикаты

В США в популярных контактных линзах нашли химикаты, связанные с риском развития рака

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Новые исследования показали, что многие популярные контактные линзы в США содержат компоненты, связанные с повышенным риском развития рака. Об этом сообщает People со ссылкой на данные отчета Агентства по охране окружающей среды США.

В лаборатории агентства протестировали 18 видов контактных линз, во всех из которых нашли повышенное содержание органического флуорина. Содержание этого элемента говорит о наличии в продукте фторсодержащих поверхностно-активных веществ (ФПАВ) — так называемых «вечных химикатов». Эти химикаты не разлагаются в природе и человеческом теле и имеют свойство накапливаться, что врачи связывают не только с развитием онкологических заболеваний, но и с патологиями развития плода, болезнями щитовидной железы, почек и печени, бесплодием, аутоиммунными заболеваниями и другими.

При этом не существует исследований, которые бы показывали, как именно содержание ФПАВ в контактных линзах влияет на здоровье человека и какие объемы этих веществ могут попадать в организм через глаза.

Материалы по теме:
Четвертый по алфавиту, но главный по значению. Все, что вам нужно знать о витамине D
Четвертый по алфавиту, но главный по значению.Все, что вам нужно знать о витамине D
20 января 2022
«Инсульт может стать первым и последним симптомом» Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
18 мая 2020
«Шарлатаны обещают от всего исцелить» Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
26 июня 2019

Ранее офтальмолог Алена Шкатова предупредила о последствиях регулярного сна в контактных линзах. Как сообщила врач, контактные линзы ограничивают поступление кислорода к роговице и уменьшают обмен слезной жидкости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Китай предложил сохранить за Россией новые регионы
Дерипаска назвал один из главных уроков XXI века
Зеленский пожелал выхода Украины из соглашения об экономическом пространстве
Названы самые популярные товары для параллельного импорта
В популярных контактных линзах нашли грозящие развитием рака химикаты
Три самолета едва избежали столкновения на взлетной полосе из-за ошибки пилота
Китай заявил о согласии с ЕС по Украине
Европе предсказали отрицательные цены на газ впервые за 17 лет
Путин предложил объявить пятилетие созидательного труда в России
Съемки «Бегущего по лезвию 2099» приостановили из-за забастовки сценаристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.