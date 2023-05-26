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08:36, 26 мая 2023Россия

Медведев предупредил о последствиях в случае передачи Украине ядерного оружия

Медведев: если Украина получит ядерное оружие, России придется наносить превентивный удар
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Lehtikuva / Reuters

Если Запад передаст Украине ядерное оружие, России придется нанести превентивный удар, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на данный момент нельзя исключать, что Европа и Вашингтон могут дать Киеву ядерное оружие. Однако, подчеркнул Медведев, в таком случае они столкнутся с последствиями. «Это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — считает политик.

Ранее Медведев предупреждал, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса. По его мнению, поставки оружия Украине представляют угрозу всему миру.

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Марина Совина
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