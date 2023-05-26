Экс-депутат ЕП Филиппо: НАТО стремится вызвать взрыв, подливая масло в огонь на Украине

Североатлантический альянс готов любыми способами подливать масла в огонь на Украине ради взрыва во всем мире. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о неизбежном присоединении Украины к альянсу. «Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всем мире», — заявил Филиппо.

Он также призвал остановить НАТО, чтобы сохранить мир. «Давайте быстро выйдем из него!» — написал политик.

Ранее Столтенберг сообщил, что все члены альянса согласны на вступление Украины. «Будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — подчеркнул он.