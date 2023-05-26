В Румынии призвали ускорить процесс вступления Молдавии в Евросоюз

Румынский евродепутат Негреску призвал Еврокомиссию ускорить вступление Молдавии в ЕС

Евросоюз должен ответить на «сильный проевропейский сигнал» жителей Молдавии, которые высказались за вступление страны в ЕС, заявил член Европарламента от Румынии Виктор Негреску. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением депутата, в котором он призвал Еврокомиссию поддержать Молдавию «в целях ускорения процесса вступления в ЕС».

«Десятки тысяч молдаван приняли резолюцию Ассамблеи "Европейская Молдова" на Великом национальном собрании (митинг в поддержку вступления страны в Евросоюз — прим. «Ленты.ру»), состоявшемся в Кишиневе, тем самым направив сильный проевропейский сигнал. Семь пунктов резолюции касаются пути Республики Молдова к вступлению в ЕС, от внесения поправок в конституцию до осуществления законодательства ЕС при поддержке Румынии и от инвестиций, необходимых для развития страны, до срочного открытия переговоров о вступлении в ЕС», — заявил он.

Народ Молдавии нуждается в сильном и немедленном сигнале поддержки со стороны институтов ЕС

Виктор Негреску член Европарламента от Румынии

В связи с этим он поинтересовался, какие шаги предпримет Еврокомиссия для поддержки волеизъявления молдаван.

«Какова позиция Комиссии в отношении резолюции, принятой в Кишиневе, и какие шаги она предпримет для оказания поддержки Республике Молдова в целях ускорения процесса вступления в ЕС?» — спросил он у ЕК.

21 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что более 80 тысяч человек во время проевропейского митинга в Кишиневе потребовали вступления Молдавии в Европейский союз. Она напомнила, что люди собрались на площади Великого национального собрания.

«У нас общая миссия — сделать Молдавию богаче и современнее. И это под силу каждому из нас. Давайте посмотрим на нашу страну с гордостью», — сообщила глава республики.