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06:11, 26 мая 2023Экономика

Американскую лапшу захотели изъять из продажи в России из-за ГМО

«Известия»: в России хотят изъять из продаж американскую лапшу Nissin Foods из-за ГМО

Фото: sq lim / Unsplash

В России захотели изъять с рынка американскую лапшу быстрого приготовления бренда Nissin Foods. Об этом сообщают «Известия».

Как стало известно изданию, соответствующее обращение в Роспотребнадзор направила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Как объяснил глава ОПИ Олег Павлов, причиной стало обнаружение в лапше одного из видов генно-модифицированной сои, который запрещен в России. Он подчеркнул, что данный вид сои не зарегистрирован в стране, а вред его для здоровья не изучен.

При этом в ОПИ указали на тот факт, что, несмотря на запрет ввоза данной лапши, эту продукцию можно купить в интернет-магазинах.

Ранее Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая из-за найденных нарушений. В товарах обнаружили запрещенные компоненты. В частности, в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы, а также ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9 процента.

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Марина Совина
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