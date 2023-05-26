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10:55, 26 мая 2023Силовые структуры

Российские следователи в Донецке попали под обстрел со стороны ВСУ

В Донецке следователи СКР попали под обстрел со стороны ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Донецке следователи Следственного комитета России (СКР) попали под обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

ЧП произошло в Калининском районе города. В тот момент сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вместе с журналистом осматривали здание Республиканской клинической больницы профзаболеваний, получившее повреждения в результате предыдущего обстрела.

Следователи, журналист и сотрудники медучреждения спустились в подвал, никто не пострадал.

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Любовь Ширижик
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