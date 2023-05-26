РИА Новости: глава ЦИК Памфилова опровергла сообщения о своей госпитализации

Глава ЦИК России Элла Памфилова опровергла сообщения о своей госпитализации. Она заявила журналистам РИА Новости, что не знает, откуда появилась эта информация.

26 мая Telegram-канал Baza сообщил о срочной госпитализации главы Центризбиркома в одну из московских больниц.

По словам Памфиловой, у нее диагностировали ларингит. «В понедельник буду на работе, все нормально», — сказала она. Глава ЦИК отметила, что в последнее время у нее было много поездок.

Ранее Памфилова в рамках рабочей поездки посетила новые российские регионы: Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Глава ЦИК проверила подготовку регионов к выборам. По ее словам, подготовительные мероприятия идут в соответствии с графиком несмотря на сложные условия.