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18:06, 26 мая 2023Россия

Памфилова опровергла сообщения о своей госпитализации

РИА Новости: глава ЦИК Памфилова опровергла сообщения о своей госпитализации
Элла Памфилова

Элла Памфилова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава ЦИК России Элла Памфилова опровергла сообщения о своей госпитализации. Она заявила журналистам РИА Новости, что не знает, откуда появилась эта информация.

26 мая Telegram-канал Baza сообщил о срочной госпитализации главы Центризбиркома в одну из московских больниц.

По словам Памфиловой, у нее диагностировали ларингит. «В понедельник буду на работе, все нормально», — сказала она. Глава ЦИК отметила, что в последнее время у нее было много поездок.

Ранее Памфилова в рамках рабочей поездки посетила новые российские регионы: Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Глава ЦИК проверила подготовку регионов к выборам. По ее словам, подготовительные мероприятия идут в соответствии с графиком несмотря на сложные условия.

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Алан Босиков
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