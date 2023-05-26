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20:19, 26 мая 2023Ценности

Одежда из одного устаревшего материала вновь стала трендом

Стилистка Мария Абабкова заявила, что одежда из лакированной кожи вновь стала трендом

Фото: Rodrigo Moraes / Globallookpress.com

Российская стилистка Мария Абабкова назвала одежду из одного устаревшего материала новым трендом. Ее комментарий приводит издание «А теперь внимание!».

Специалистка заявила, что в настоящее время актуальными стали изделия из лакированной кожи. По ее словам, подобные предметы гардероба смогут удачно дополнить вечерние образы, а также добавить эффектности и эпатажности образу.

«Она [лакированная кожа] подойдет в тех образах, где прослеживается драма — когда много золота, леопарда, все такое вычурное, блестящее, яркое», — объяснила эксперт.

Ранее стилистка Мария Абабкова также назвала россиянкам три фасона вечно модной обуви. Так, специалистка внесла в список черные босоножки на двух ремешках и прямых каблуках. Кроме того, актуальность сохранят белые базовые кеды.

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    Алина Гостева
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