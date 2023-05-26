Одежда из одного устаревшего материала вновь стала трендом
Российская стилистка Мария Абабкова назвала одежду из одного устаревшего материала новым трендом. Ее комментарий приводит издание «А теперь внимание!».
Специалистка заявила, что в настоящее время актуальными стали изделия из лакированной кожи. По ее словам, подобные предметы гардероба смогут удачно дополнить вечерние образы, а также добавить эффектности и эпатажности образу.
«Она [лакированная кожа] подойдет в тех образах, где прослеживается драма — когда много золота, леопарда, все такое вычурное, блестящее, яркое», — объяснила эксперт.
Ранее стилистка Мария Абабкова также назвала россиянкам три фасона вечно модной обуви. Так, специалистка внесла в список черные босоножки на двух ремешках и прямых каблуках. Кроме того, актуальность сохранят белые базовые кеды.