Одежда из одного устаревшего материала вновь стала трендом

Стилистка Мария Абабкова заявила, что одежда из лакированной кожи вновь стала трендом

Российская стилистка Мария Абабкова назвала одежду из одного устаревшего материала новым трендом. Ее комментарий приводит издание «А теперь внимание!».

Специалистка заявила, что в настоящее время актуальными стали изделия из лакированной кожи. По ее словам, подобные предметы гардероба смогут удачно дополнить вечерние образы, а также добавить эффектности и эпатажности образу.

«Она [лакированная кожа] подойдет в тех образах, где прослеживается драма — когда много золота, леопарда, все такое вычурное, блестящее, яркое», — объяснила эксперт.

Ранее стилистка Мария Абабкова также назвала россиянкам три фасона вечно модной обуви. Так, специалистка внесла в список черные босоножки на двух ремешках и прямых каблуках. Кроме того, актуальность сохранят белые базовые кеды.