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13:42, 26 мая 2023Бывший СССР

В Кремле назвали возможный срок подписания договора между Баку и Ереваном

Песков: подписание договора между Арменией и Азербайджаном возможно в обозримом будущем

Фото: Илья Питалев / POOL / ТАСС

В Кремле назвали возможный срок подписания мирного договора между Армений и Азербайджаном. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, подписание Ереваном и Баку соответствующего соглашения возможно в обозримом будущем. При этом он отметил, что 25 мая в Москве российский президент Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян «достигли договоренностей и дали поручения, что профильные вице-премьеры соберутся на следующей неделе».

«Они соберутся в Москве и буду дошлифовывать те вопросы, которые есть, принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям», — добавил Песков.

Ранее посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева сообщала, что Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Как заявила дипломат, на такое развитие событий надеются в Баку.

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Алевтина Запольская
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