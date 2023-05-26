В Кремле назвали возможный срок подписания договора между Баку и Ереваном

Песков: подписание договора между Арменией и Азербайджаном возможно в обозримом будущем

В Кремле назвали возможный срок подписания мирного договора между Армений и Азербайджаном. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, подписание Ереваном и Баку соответствующего соглашения возможно в обозримом будущем. При этом он отметил, что 25 мая в Москве российский президент Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян «достигли договоренностей и дали поручения, что профильные вице-премьеры соберутся на следующей неделе».

«Они соберутся в Москве и буду дошлифовывать те вопросы, которые есть, принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям», — добавил Песков.

Ранее посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева сообщала, что Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Как заявила дипломат, на такое развитие событий надеются в Баку.