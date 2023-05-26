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09:49, 26 мая 2023Силовые структуры

Троих росгвардейцев освободили из украинского плена

Троих росгвардейцев освободили из украинского плена, они прибыли самолетом в Москву

Кадр: Росгвардия

Троих военных Росгвардии освободили из украинского плена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет с освобожденными прибыл в Москву. В плену они провели восемь месяцев.

Как рассказали в Росгвардии, два уроженца Северной Осетии и один из Ставропольского края служили в разведывательном подразделении. В ходе боя у них закончились боеприпасы. Семь суток росгвардейцы пытались выйти к своим, эвакуируя на себе раненого товарища. Однако группа попала в засаду и оказалась в плену противника.

«Хочу сказать спасибо всем военнослужащим Росгвардии, принявшим участие в освобождении ребят. Хотел бы лично поблагодарить ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина за помощь в этой операции», — сказал помощник директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Котов.

Освобожденных обследуют специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Они уже выразили желание продолжить службу в рядах войск национальной гвардии России.

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Любовь Ширижик
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