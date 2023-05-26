В России пройдет реконструкция конного похода дружины Александра Невского

Во Владимирской области пройдет реконструкция конного похода дружины Александра Невского

Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского пройдет во Владимирской области. Как сообщает издание «Владимирские ведомости», двадцать всадников в костюмах XIII века выдвинутся из деревни Самолва Псковской области.

Маршрут пролегает через Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и город Москву к месту кончины князя – Городцу Нижегородской области. Всего участники пройдут около двух тысяч километров. Реконструкция приурочена к 760-летию со дня смерти Александра Невского.

Во время стоянок реконструкторов пройдут культурно-исторические фестивали, посетители которых увидят быт и военное снаряжение воинов Древней Руси, а также смогут потренироваться в стрельбе из лука и приобрести продукцию и сувениры. Кроме того, на фестивалях организуют тематические фотозоны и мастер-классы.

Во Владимирской области пройдет два фестиваля: во Владимире и на территории национального парка «Мещера». Поход завершится 12 сентября.