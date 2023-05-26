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15:42, 26 мая 2023Моя страна

В России пройдет реконструкция конного похода дружины Александра Невского

Во Владимирской области пройдет реконструкция конного похода дружины Александра Невского

Фото: Людмила Герасимова / Фотобанк Лори

Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского пройдет во Владимирской области. Как сообщает издание «Владимирские ведомости», двадцать всадников в костюмах XIII века выдвинутся из деревни Самолва Псковской области.

Маршрут пролегает через Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и город Москву к месту кончины князя – Городцу Нижегородской области. Всего участники пройдут около двух тысяч километров. Реконструкция приурочена к 760-летию со дня смерти Александра Невского.

Во время стоянок реконструкторов пройдут культурно-исторические фестивали, посетители которых увидят быт и военное снаряжение воинов Древней Руси, а также смогут потренироваться в стрельбе из лука и приобрести продукцию и сувениры. Кроме того, на фестивалях организуют тематические фотозоны и мастер-классы.

Во Владимирской области пройдет два фестиваля: во Владимире и на территории национального парка «Мещера». Поход завершится 12 сентября.

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Варвара Кошечкина
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