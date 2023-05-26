Путин рассказал о развитии ситуации по Карабаху

Путин заявил, что ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования

Президент России Владимир Путин сообщил о развитии ситуации по Карабаху в сторону урегулирования, передает РБК.

Такое заявление российский лидер сделал по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Путина, некоторые вопросы до сих пор остаются нерешенными, однако они носят технический характер.

«Есть до сих пор неурегулированные вопросы, но на мой взгляд <...> они носят чисто технический характер», — отметил он, добавив, что эту точку зрения разделяет также армянская и азербайджанская стороны.

Ранее Путин объявил о планируемой встрече вице-премьеров России, Армении и Азербайджана для решения вопросов по разблокировке коммуникаций в Нагорном Карабахе. Мероприятие должно состояться через неделю.