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19:13, 26 мая 2023Среда обитания

Покупать новостройки в ипотеку стало опаснее

ЦБ: рост разрыва в цене между новостройками и «вторичкой» опасен для ипотечников

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рост ценового разрыва между новостройками и вторичным жильем, который фиксируется в России, опасен для ипотечников. О том, что покупать новые квартиры в ипотеку стало рискованно, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В первом квартале 2023 года разрыв в стоимости между квадратным метром «первички» и «вторички» составил 40 процентов. «Квадрат» новостройки стоил в среднем 127,2 тысячи рублей, а квадрат готового жилья — 90,9 тысячи рублей. Первичный рынок обгоняет вторичный по ценам с 2017 года, ежегодно разница увеличивается.

По данным регулятора, в течение этого времени новостройки дорожали, в то время как вторичное жилье сейчас дешевле, чем в 2022 года. Регулятор отмечает, что ценовой разрыв в 40 процентов создает риски для тех, кто воспользовался ипотекой. В такой ситуации стоимости квартиры может оказаться недостаточно, чтобы погасить долг, если заемщик больше не сможет выплачивать кредит.

Ранее в мае Центробанк захотел запретить российским банкам предоставлять платную скидку по ипотеке. Регулятор рассматривает целесообразность введения таких мер.

Александра Качан
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