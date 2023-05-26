ЦБ захотел запретить платную скидку по ипотеке

Центробанк может запретить банкам предоставлять платную скидку по ипотеке

Центробанк захотел запретить российским банкам предоставлять платную скидку по ипотеке. Финансовый регулятор рассматривает целесообразность введения соответствующих мер, пишет РИА Новости.

Речь идет о схеме, когда заемщикам предлагают купить дисконт по ипотечной ставке, единовременно заплатив комиссию при оформлении кредита. В ЦБ отметили, что на фоне сворачивания программ льготной ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам банки стали все чаще давать россиянам возможность купить скидку.

Проанализировав условия такой схемы, регулятор выяснил, что выгодной для заемщиков она станет в перспективе семи-восьми лет и при условии, что за это время не будет происходить снижения ипотечных ставок, по которым можно было бы рефинансировать кредит. Кроме того, при погашении или рефинансировании кредита в течение первых семи лет заемщик в сумме заплатит больше по сравнению с рыночными условиями кредитования, уточнили в ЦБ.

«В связи с этим повышенное резервирование, применяемое к "льготной ипотеке от застройщика" по нерыночным ставкам, на такие кредиты не будет действовать. Банк России рассмотрит целесообразность применения мер к ипотеке с единовременным взносом», — заключили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что россияне стали дольше выплачивать ипотеку — средний срок оформленных с начала 2023 года кредитов достиг 24 лет. По словам специалистов, средний срок кредитов увеличивался каждый год. Так, в 2019 году показатель был на уровне 18 лет, в 2020-м — 19 лет, а в 2021-м — 21 года. По итогам 2022-го средний срок ипотеки достиг 23 лет.