Паралимпиец дал совет Костомарову

Паралимпиец Федяев: первые годы после протезирования Костомарову надо перетерпеть

Спортсмен-паралимпиец, чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев дал совет олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Его слова приводит News.ru.

«Первые два-три года — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение. Сильно больно будет. Но если это все перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей», — заявил Федяев. Он подчеркнул, что жизнь на плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях.

12 мая «Известия» сообщили, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.