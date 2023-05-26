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04:01, 26 мая 2023Ценности

18-летняя дочь Чарли Шина появилась на публике в бикини и меховых унтах

18-летняя дочь Чарли Шина Сэми посетила фестиваль EDC в бикини и меховых унтах

Фото: @samisheen

Дочь американского актера Чарли Шина Сэми появилась на публике в откровенном наряде и показала снимки фанатам. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя модель посетила музыкальный фестиваль EDC в блестящем белом бикини с кристаллами и меховых унтах того же цвета. При этом волосы знаменитость собрала в два низких хвоста, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были множество браслетов, а также серьги и несколько колец.

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Подписчики восхитились внешним видом манекенщицы в комментариях под публикацией. «Красотка», «Прекрасно выглядишь», «Королева», «Идеальный образ для фестиваля», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Наша звездочка», — высказывались многочисленные поклонники.

В феврале Кайли Дженнер снялась в бикини за сотни тысяч рублей. Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена на шезлонге во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Модель сняли в винтажном трехцветном купальнике французского бренда Chanel 1995 года выпуска, который покрыт блестящими кристаллами. Стоимость данного бикини составляет 9950 долларов (795 тысяч рублей).

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Карина Черных
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