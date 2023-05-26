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16:59, 26 мая 2023Спорт

Дом звезды американского футбола ограбили на миллион долларов

Дом бывшего игрока НФЛ Шеннона Шарпа ограбили на миллион долларов в Лос-Анджелесе
Шеннон Шарп

Шеннон Шарп. Фото: Aaron Josefczk / Reuters

Злоумышленники ограбили дом члена Зала славы профессионального американского футбола Шеннона Шарпа в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, преступление произошло 19 мая, когда 54-летний спортсмен ушел из дома на ужин с друзьями. По возвращении он обнаружил пропажу ценностей, в частности дорогих часов, украшений и дизайнерских сумок. Сумма ущерба составила один миллион долларов.

Полиция инициировала расследование преступления. Отмечается, что признаков взлома в доме звезды Национальной футбольной лиги (НФЛ) обнаружено не было. Шарп объявил вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за информацию о преступниках.

Шарп — бывший американский профессиональный футболист. В течение 14 сезонов он выступал в НФЛ. В составе «Денвер Бронкос» он трижды становился победителем Супербоула. Игрок был введен в Зал славы в 2011 году.

Анастасия Борисова
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