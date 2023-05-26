Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем мужчине при обстреле Шебекино

Под обстрел попал Шебекинский городской округ, пострадал один мужчина. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший получил легкие ранения головы и правой ноги, в больнице ему оказана вся необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение, сообщил глава региона.

В Шебекино осколками снарядов повреждены кровли двух частных домов, повреждены шесть легковых автомобилей, разбиты дорожное полотно и светофор. Также поврежден уличный газопровод.

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Кроме того, в селе Безлюдовка повреждена линия электропередачи. Без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. На месте работают аварийные и оперативные службы.

25 мая беспилотники-камикадзе массово атаковали Белгородскую область, пограничники уничтожили минимум шесть дронов. Сначала беспилотники пытались атаковать село Старолесье, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать село Вязовое, которое располагается в 400 метрах от границы.

