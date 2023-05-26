Популярность умных часов снизилась

Counterpoint: поставки умных часов упали на 1,5 процента из-за мирового кризиса

Аналитики Counterpoint Research оценили глобальный рынок умных часов в первом квартале года. Отчет опубликован на сайте агентства.

По словам специалистов, по сравнению с первым кварталом 2022 года, поставки умных часов упали на 1,5 процента. В материале говорится, что рынок перестал расти из-за мирового экономического кризиса и спада производства основных игроков в этом сегменте.

Лидером рынка смарт-часов осталась Apple, доля которой за год рухнула с 32 до 26 процентов. Samsung перестала быть единственным вторым глобальным производителем — доля корпорации снизилась с 10 до 9 процентов. В настоящий момент компания по популярности делит вторую позицию с индийским брендом Fire-Boltt.

«Глобальный рынок умных часов, который в течение нескольких лет демонстрировал резкий рост, вступил в период стагнации с конца прошлого года, когда в четвертом квартале 2022 года он снизился на 8 процентов в годовом исчислении», — отметил исследователь Counterpoint Уджин Сон.

В конце апреля источники «Коммерсанта» выяснили, что в России в первом квартале 2023 года вырос спрос на клавиатуры, наушники, мыши и другие аксессуары для компьютера. За указанный период было продано 1,4 миллиона клавиатур, что на 19 процентов больше год к году.