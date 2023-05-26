Названо самое популярное животное в названиях российских улиц

«Яндекс.Карты»: соловей стал самым популярным среди животных в названиях российских улиц

Самым популярным животным в названиях российских улиц оказался соловей — он упоминается 470 раз. Наиболее представленные в топонимах биологические виды назвали аналитики сервиса «Яндекс. Карты» в своем исследовании.

Специалисты опросили людей и выяснили, что в России есть более 3500 улиц, переулков, проспектов, бульваров, аллей, линий, шоссе, набережных и трактов, названия которых связаны с животными. Больше половины наименований, по словам участников исследования, связаны с птицами, четверть — с млекопитающими, по 10 и 5 процентов — с рыбами и насекомыми. Реже всего встречаются топонимы в честь паукообразных — с ними связаны только только Клещевская улица в Саратове и улица Клещевка в селе Хованщино Пензенской области.

В топ-15 животных по количеству упоминаний вошли соловей (470 раз), орел (378 раз), лебедь и сокол (по 177 раз), журавль (152 раза), медведь (110 раз), лошадь (98 раз), лев (83 раза), бобр (77 раз), заяц и комар (по 64 раза), грач и коза (по 63 раза), воробей (62 раза) и корова (56 раз).

Аналитики отметили, что некоторые из представленных в названиях улиц животных не обитают в России — например, лев, лама, павлин, слон, кобра, фламинго, термит и тукан. Кроме того, частота использования названий некоторых видов в топонимах зависит от региона. Так, например, в Северо-Западном федеральном округе в два раза чаще, чем в среднем по стране, встречаются улицы с упоминанием зайца, утки и лисы, в Центральном — соловья, коровы и воробья, а в Дальневосточном — тигра, иволги и мухи.

«В финале исследования мы собрали несколько пар и троек животных-оппонентов и сравнили число связанных с ними улиц. Оказалось, что "кошачьих" улиц (30) в три раза больше, чем "собачьих" (10), совы (13) в названиях встречаются в два раза чаще жаворонков (6), муха (16) на карте России в пять раз заметнее слона (3). Лиса (30) в очередной раз победила ворону (21), черепахе (2) не удалось обогнать зайца (64), а лебедь (177) взял верх над раком (8) и щукой (16)», — рассказали в «Яндекс. Картах».

