На Украине назвали причину исчезновения Залужного

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный не появляется на публике из-за разногласий с Зеленским

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом страны Владимиром Зеленским по поводу контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-советника украинского лидера, долгое отсутствие главкома в информационном пространстве свидетельствует о том, что между ним и Зеленским «есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях».

Кроме того, ряд лиц на Украине и на Западе негативно расценили интервью Залужного, в котором он уважительно высказался о действиях главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. При этом Соскин добавил, что совсем «убрать» главкома ВСУ невозможно, поскольку он популярен на Украине.

Ранее сотрудник пресс-службы украинского министерства обороны Анатолий Штефан опубликовал новое видео с Залужным. На кадрах виден сам Штефан, говорящий о том, что видео записано 25 мая 2023 года, а затем в кадре появляется главком ВСУ, приветствующий украинцев.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте.