Daily Mail: стюардессы United Airlines лишили пассажира места в первом классе ради сна

На рейсе авиакомпании United Airlines стюардессы лишили пассажира места в первом классе ради сна и вызвали гнев в сети. О случившемся рассказала невеста путешественника, передает Daily Mail.

По данным издания, Даниэль Шваб (Danielle Schwab) и Майки Мерриман (Mikey Merryman) летели из Лондона в Чикаго, когда молодого человека попросили пересесть в эконом-класс. Паре объяснили, что членам экипажа необходимо делать перерывы в течение долгих перелетов. Поскольку в лайнере нет достаточно места для всех сотрудников, стюардессы решили занять места в первом классе.

«Я понимаю, что экипаж усердно работает, однако мы забронировали эти места заранее. Это просто несправедливо и смешно», — пожаловалась Шваб. После приземления они с Мерриманом совместно записали видео, в котором возмутились обслуживанием на рейсах United Airlines. Пара заметила, что им не предложили компенсацию в виде повышения класса на следующем рейсе.

Пользователи сети стали активно комментировать видео, ставшие вирусными, и разочаровались поведением бортпроводников. «Я ни за что не буду платить за первый класс, чтобы потом перейти в эконом», «Это просто неприемлемо!», «Они должны были заранее позаботиться об этом», — писали юзеры.

В United Airlines, в свою очередь, объяснили недовольным пассажирам, что на указанном рейсе не работали места, предназначенные для отдыха бортпроводников. В связи с этим перевозчику пришлось переместить двух пассажиров на класс ниже. Им будет предложена компенсация в размере 1500 долларов, заключили в авиакомпании.

Ранее пользователи Reddit поддержали мать, отправившую сына в экономкласс самолета. Женщина оплатила первый класс для няни троих своих детей, а сына-подростка отсадила в эконом, объяснив это тем, что в последние годы он стал слишком эгоистичным.