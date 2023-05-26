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07:45, 26 мая 2023Путешествия

Пассажир потрогал спину стюардессы и пошел под суд за сексуальные домогательства

Пассажир рейса AirAsia домогался 21-летнюю стюардессу и был арестован полицией

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Пассажир рейса авиакомпании AirAsia домогался стюардессу и пошел под суд. Об этом сообщает Business Today.

По информации издания, обвиняемый Сджин А.(Sjin A) летел из индийского Коччи в Бхопал со стыковкой в Бангалоре. Во время пересадки мужчина спросил 21-летнюю бортпроводницу, как добраться до Гоа. Та ответила, что Сджину следует пересесть на другой рейс. Когда стюардесса развернулась, чтобы продолжить работу, пассажир потрогал ее за спину.

Девушка сообщила о случившемся охране аэропорта. Мужчина был задержан и передан полиции Бангалора. В настоящее время арестованный находится в тюрьме.

Ранее пассажир бизнес-класса, летевший американской авиакомпанией Delta Airlines, вышел из себя из-за отказа в вине и начал домогаться бортпроводника. Кроме того, буйный турист сломал поднос с едой и напитками.

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Зарина Дзагоева
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