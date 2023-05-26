Турция не передала Швеции список террористов для передачи в Анкару

WSJ: Швеция не получила от Турции список тех, кого нужно выдать Анкаре как террористов

Швеция не получала от Турции списка людей, которых нужно выдать Анкаре, чтобы та одобрила членство Стокгольма в НАТО, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного шведского чиновника.

Шведские власти также не представляют, кем могут быть эти лица. Согласно чиновнику, в трехстороннем меморандуме в области безопасности, подписанном Турцией, Швецией и Финляндией в прошлом году, не указывалось конкретное число курдов, которых необходимо депортировать или экстрадировать. Как указывает WSJ, если ситуация не изменится в ближайшее время, Швеция вряд ли вступит в НАТО до июльского саммита альянса в Вильнюсе.

При этом в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, будто Швеция отказалась выдать Анкаре 120 террористов, несмотря на то, что Стокгольму был передан список имен. Затем политик говорил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО. Анкара требует выдать этих людей, обвиняя их в терроризме.