Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 26 мая 2023Мир

Турция не передала Швеции список террористов для передачи в Анкару

WSJ: Швеция не получила от Турции список тех, кого нужно выдать Анкаре как террористов

Фото: G20 Media Center / Reuters

Швеция не получала от Турции списка людей, которых нужно выдать Анкаре, чтобы та одобрила членство Стокгольма в НАТО, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного шведского чиновника.

Шведские власти также не представляют, кем могут быть эти лица. Согласно чиновнику, в трехстороннем меморандуме в области безопасности, подписанном Турцией, Швецией и Финляндией в прошлом году, не указывалось конкретное число курдов, которых необходимо депортировать или экстрадировать. Как указывает WSJ, если ситуация не изменится в ближайшее время, Швеция вряд ли вступит в НАТО до июльского саммита альянса в Вильнюсе.

При этом в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, будто Швеция отказалась выдать Анкаре 120 террористов, несмотря на то, что Стокгольму был передан список имен. Затем политик говорил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО. Анкара требует выдать этих людей, обвиняя их в терроризме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о реставрации «Троицы» после перемещения в храм Христа Спасителя
Ветеран «Альфы» оценил работу подпустившей к Шольцу незнакомца охраны
Доктор Мясников призвал две группы людей с осторожностью есть зелень
Житель Подмосковья изрезал жену и напал на полицейского
В Госдуме выступили против появления отцовского капитала
Турция не передала Швеции список террористов для передачи в Анкару
Ветерана Чечни осудили на пожизненный срок за изнасилование девочки
В России стало меньше вредных выбросов
На Украине назвали требуемое количество истребителей F-16
Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.