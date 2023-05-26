BFM.ru: поездки в Европу через Грузию будут востребованы лишь у опытных туристов из России

После возобновления прямого авиасообщение с Грузией путь в Европу для российских туристов стал проще, но не дешевле. К такому мнению пришли эксперты в разговоре с BFM.ru.

«Лететь через Ереван и Баку в Тбилиси дешевле, чем прямыми рейсами, — пояснил генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов. — Редко есть рейсы в июне за 50 тысяч рублей, цены в основном достигают 60 тысяч рублей, а это дороже, чем полет в Дубай».

Представители туротрасли полагают, что такие цены не приведут к ажиотажу и многотысячному посещению европейских стран среди россиян. В настоящее время рейсы между Тбилиси и Москвой идут с загрузкой бортов не более 50 процентов. В свою очередь, эксперт общественной палаты РФ по защите прав туристов Роман Бобылев отметил, что из-за визовых ограничений и проблем с приобретением авиабилетов поездки в Европу через Грузию будут востребованы лишь у опытных отечественных туристов.

Более того, согласно прогнозам специалиста, 90 процентов россиян летом 2023 отправятся на отдых в Турцию. Остальные небольшие объемы распределятся между ОАЭ, Таиландом, Мальдивами, Египтом и Кубой.

Ранее в мае стало известно, что международный аэропорт Тбилиси еще не готов стать транзитным хабом для полетов российских туристов в европейские города, поскольку не отвечает необходимым для этого стандартам. Так ситуацию с поездками россиян в Европу через Грузию оценили в Georgian Airways.

