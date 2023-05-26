В Грузии оценили ситуацию с полетами россиян в Европу через республику

Georgian Airways: Тбилиси еще не готов стать транзитным хабом для полетов россиян в Европу

Международный аэропорт Тбилиси еще не готов стать транзитным хабом для полетов российских туристов в европейские города. Ситуацию с поездками россиян в Европу через Грузию оценили в Georgian Airways, заявление авиакомпании приводит Rustavi 2.

«На протяжении многих лет в Грузии идут разговоры о превращении страны в международный транзитный хаб, — говорится в сообщении. — Несмотря на привлекательность идеи, международная авиагавань Тбилиси не отвечает необходимым для этого стандартам. Годы идут, и до сих пор не удалось построить на территории аэропорта хотя бы транзитный зал».

Представители перевозчика подчеркнули, что республике потребуется не менее пяти лет, чтобы стать транзитной страной, «даже если ей дадут такую возможность».

Ранее в мае сообщалось, что после запуска в июне рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси российские туристы смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air. В июле перевозчик предлагает пассажирам рейс из Кутаиси в Салоники за 3,6 тысячи рублей, в Милан — за 4,7 тысячи рублей, в Париж — за 6,5 тысячи рублей.