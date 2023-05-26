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15:22, 26 мая 2023Путешествия

В Грузии оценили ситуацию с полетами россиян в Европу через республику

Georgian Airways: Тбилиси еще не готов стать транзитным хабом для полетов россиян в Европу

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Международный аэропорт Тбилиси еще не готов стать транзитным хабом для полетов российских туристов в европейские города. Ситуацию с поездками россиян в Европу через Грузию оценили в Georgian Airways, заявление авиакомпании приводит Rustavi 2.

«На протяжении многих лет в Грузии идут разговоры о превращении страны в международный транзитный хаб, — говорится в сообщении. — Несмотря на привлекательность идеи, международная авиагавань Тбилиси не отвечает необходимым для этого стандартам. Годы идут, и до сих пор не удалось построить на территории аэропорта хотя бы транзитный зал».

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Представители перевозчика подчеркнули, что республике потребуется не менее пяти лет, чтобы стать транзитной страной, «даже если ей дадут такую возможность».

Ранее в мае сообщалось, что после запуска в июне рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси российские туристы смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air. В июле перевозчик предлагает пассажирам рейс из Кутаиси в Салоники за 3,6 тысячи рублей, в Милан — за 4,7 тысячи рублей, в Париж — за 6,5 тысячи рублей.

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Фариза Бацазова
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