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11:03, 26 мая 2023Мир

НАТО решило предложить Украине повысить ее статус как партнера

Euractiv: НАТО предложит Украине повысить статус как партнера, но не ускоренное вступление

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений и повысить ее статус как партнера, чтобы продемонстрировать поддержку ее заявки на членство, но не предложит ускоренного вступления. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на официальные лица Североатлантического альянса.

По данным портала, согласно плану, Украина стала бы «полноправным» членом Совета Украина — НАТО, вместо того чтобы быть приглашенной стороной только для обсуждения определенных вопросов, как это происходит сейчас.

«В таком случае украинцы могли бы созывать совещания, когда пожелают, и было бы легче напрямую сообщать о ситуации в зоне боевых действий. Это открыло бы двери для широкого спектра новых областей сотрудничества», — отметили источники.

По данным чиновников НАТО, этот формат сотрудничества мог бы включать в себя более активный обмен разведданными и консультации, совместные учения, а также инвестиции в оборонную промышленность.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО во время конфликта не рассматривается. Он добавил, что «вопрос лишь в том, что произойдет, когда конфликт закончится».

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Семен Александров
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