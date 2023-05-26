Футболист-чемпион сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой

Французский футболист Самюэль Умтити сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой

Французский защитник «Барселоны» Самюэль Умтити, находящийся на правах аренды в «Лечче», сравнил выступление за каталонцев с тюрьмой. Его слова приводит As со ссылкой на Canal+.

«В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только в спортивном плане, но и в плане повседневной жизни», — заявил 29-летний футболист. Умтити подчеркнул, что после переезда в Испанию сначала его ценили, а затем в него перестали верить.

Защитник перешел в «Барселону» в 2016 году. В составе команды он провел 90 матчей и отличился двумя голами. С 2022 года француз находится в аренде в «Лечче». В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира в 2018 году.

В феврале российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вспомнил впечатления от переезда в США. Хоккеист сравнил первый приезд в Вашингтон с попаданием в тюрьму.