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09:47, 26 мая 2023Спорт

Футболист-чемпион сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой

Французский футболист Самюэль Умтити сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой

Фото: Albert Gea / Reuters

Французский защитник «Барселоны» Самюэль Умтити, находящийся на правах аренды в «Лечче», сравнил выступление за каталонцев с тюрьмой. Его слова приводит As со ссылкой на Canal+.

«В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только в спортивном плане, но и в плане повседневной жизни», — заявил 29-летний футболист. Умтити подчеркнул, что после переезда в Испанию сначала его ценили, а затем в него перестали верить.

Защитник перешел в «Барселону» в 2016 году. В составе команды он провел 90 матчей и отличился двумя голами. С 2022 года француз находится в аренде в «Лечче». В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира в 2018 году.

В феврале российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вспомнил впечатления от переезда в США. Хоккеист сравнил первый приезд в Вашингтон с попаданием в тюрьму.

Анастасия Борисова
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