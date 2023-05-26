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08:23, 26 мая 2023Силовые структуры

Трое мужчин в камуфляже увезли россиянку в гаражи и вымогали деньги

В Приморье полиция задержала трех судимых вымогателей в камуфляже, напавших на женщину

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в вымогательстве у 33-летней местной жительницы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в приморском управлении МВД.

Это ранее судимые местные жители в возрасте 41 года, 52 и 55 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

По данным МВД, трое мужчин в камуфляжной одежде и масках напали на женщину, насильно посадили ее в автомобиль и увезли в район гаражного кооператива. Там бандиты угрожали ей физической расправой и требовали деньги. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала им ключи от квартиры и сообщила, где у нее спрятаны сбережения.

Оставив жертву в машине, вымогатели забрали из ее квартиры полтора миллиона рублей. По горячим следам полицейские установили личности подозреваемых.

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Любовь Ширижик
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