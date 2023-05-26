Трое мужчин в камуфляже увезли россиянку в гаражи и вымогали деньги
Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в вымогательстве у 33-летней местной жительницы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в приморском управлении МВД.
Это ранее судимые местные жители в возрасте 41 года, 52 и 55 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.
По данным МВД, трое мужчин в камуфляжной одежде и масках напали на женщину, насильно посадили ее в автомобиль и увезли в район гаражного кооператива. Там бандиты угрожали ей физической расправой и требовали деньги. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала им ключи от квартиры и сообщила, где у нее спрятаны сбережения.
Оставив жертву в машине, вымогатели забрали из ее квартиры полтора миллиона рублей. По горячим следам полицейские установили личности подозреваемых.